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«Наслаждайся, чемпион»: Джонс и Макгрегор поздравили Хабиба с эффектной победой

Тамара Астапенкова
02:54 25.10.2020
Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
«Наслаждайся, чемпион»: Джонс и Макгрегор поздравили Хабиба с эффектной победой
© Фото: АГН Москва, Globallookpress

Первый номер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории и бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой и заявил, что чемпион UFC в легком весе достоит возглавить рейтинг лучших бойцов.

«Хабиб доказал, почему его называют чемпионом. Другой уровень. Пока я не заберу корону в тяжелом весе, я уступаю тебе место. Наслаждайся, чемпион», - написал Джонс в своем Twitter.

В субботу, поздним вечером, Хабиб Нурмагомедов во втором раунде удушающим приемом одержал победу над Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После поединка и объявления о своем уходе, Нурмагомедов попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поставить его на первое место в обновленном рейтинге лучших бойцов.

«Хочу поздравить Хабиба с невероятной карьерой. Он заставил гордиться своим отцом миллионы поклонников по всему миру. Пусть Бог благословит тебя в дальнейшем путешествии», - добавил Джонс.

Поздравил Хабиба с победой и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

«Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу. Уважение и соболезнования об отце. Тебе и семье. С уважением, Макгрегоры», - написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, что после победы над Джастином Гэтжи Хабиб объявил о завершении своей карьеры. Свое решение он объяснил тем, что пообещал маме больше не драться без отца, который скончался этим летом из-за коронавируса.

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