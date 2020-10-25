Роналдинью заболел коронавирусом

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Роналдинью заразился коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил лично.

«С субботы я находился в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным», - сказал футболист в ролике, опубликованном Radio Itatiaia.

Роналдинью добавил, что в настоящий момент он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в бессимптомной форме. Однако в запланированном мероприятии, по словам спортсмена, он принять участие уже не сможет.

«Всех крепко обнимаю», - заключил он.

Ранее стало известно, что звезда мирового футбола и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду будет вынужден пропустить матч второго тура Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», который состоится 28 октября. Это связано с тем, что повторный тест форварда на COVID-19 оказался положительным.