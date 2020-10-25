СМИ узнали размер гонорара Нурмагомедова за бой с Гейджи

Российский боец UFC и непобедимый чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработал три миллиона долларов за бой с американцем Джастином Гейджи.

В этом бою, который состоялся накануне в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, россиянин в очередной раз защитил свой титул и заявил о завершении карьеры.

Гейджи по итогам вечера разбогател на 630 тысяч долларов, пишет портал Sportekz. Оба бойца также получили призовые и рекламные бонусы в сумме нескольких десятков тысяч долларов.