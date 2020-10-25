Путин поздравил Нурмагомедова с победой
Российский чемпион UFC одержал победу во втором раунде схватки с Джастином Гейджи и защитил свой титул.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Поединок Нурмагомедова с американским бойцом Джастином Гейджи состоялся накануне в Абу-Даби. Россиянин отстаивал звание чемпиона в легком весе.
Во втором раунде Нурмагомедову удалось одержать победу удушающим приемом. Сразу после объявления себя победителем российский боец заявил о завершении карьеры.
Ранее СМИ узнали, что за бой на турнире Нурмагомедов получил чуть более трех миллионов долларов, а его соперник Гейджи - 630 тысяч.