Спорт Путин поздравил Нурмагомедова с победой Ян Брацкий Российский чемпион UFC одержал победу во втором раунде схватки с Джастином Гейджи и защитил свой титул. © Фото: Пресс-служба президента РФ, teamkhabib, VK Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Поединок Нурмагомедова с американским бойцом Джастином Гейджи состоялся накануне в Абу-Даби. Россиянин отстаивал звание чемпиона в легком весе. Во втором раунде Нурмагомедову удалось одержать победу удушающим приемом. Сразу после объявления себя победителем российский боец заявил о завершении карьеры. Ранее СМИ узнали, что за бой на турнире Нурмагомедов получил чуть более трех миллионов долларов, а его соперник Гейджи - 630 тысяч. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика