Глава Минспорта назвал Нурмагомедова выдающимся борцом нашего времени

Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поздравил российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова с победой в бою против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254. Министр назвал спортсмена выдающимся борцом нашего времени и напомнил, что он выиграл все свои профессиональные поединки.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой! Конечно, сейчас многие сожалеют из-за решения Хабиба завершить карьеру, но он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению. Хабиб - выдающийся борец нашего времени, выигравший все свои 29 боев в ММА», - приводит пресс-служба ведомства сова министра.

Матыцин также выразил уверенность, что спорт в любом случае останется частью жизни «нашего прославленного бойца», и поблагодарил Нурмагомедова за яркую спортивную карьеру.

«Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей», - подытожил глава спортивного министерства.

Хабиб Нурмагомедов в рамках турнира UFC 254 провел третью защиту чемпионского титула организации, одержав победу в поединке против американца Джастина Гэтжи. Встреча завершилась во втором раунде, после того, как россиянин успешно провел удушающий прием. После боя Нурмагомедов объявил о своем решении завершить спортивную карьеру.