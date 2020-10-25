В «Краснодаре» заявили о предвзятом судействе в матче со «Спартаком»

Гендиректор футбольного клуба «Краснодара» Владимир Хашиг заявил о предвзятом судействе в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Слова Хашига были опубликованы на сайте краснодарской команды.

«Победу в этом матче "Спартаку" принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова в поле и работа на VAR Кирилла Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», - высказал свое мнение генеральный директор «Краснодара».

Хашиг при этом подчеркнул, что арбитры могут допускать ошибки в матче, но в случае с «Краснодаром» они стали ключевыми для конечного результата игры.

В субботу, 24 октября, «Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Игра, прошедшая на краснодарском поле, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Сейчас «Спартак» с 27 очками находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата, за ним следует «Зенит» с 24 очками в своем активе. «Краснодар» пока располагается на восьмой строчке (18 очков).