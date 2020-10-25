«Прессинговал до развязки»: Валуев оценил бой Нурмагомедова с Гэтжи

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил сожаление по поводу завершения карьеры бойца Хабиба Нурмагомедова, однако отметил, что тот может вернуться в любой момент. Он также похвалил спортсмена за отличный поединок с американцем Джастином Гэтжи.

«Прекрасный бой, отличный. Раньше, чем ожидалось, проиграл Гэтжи. Хабиб – молодец. Связал все его сильные стороны, пошел вперед и прессинговал до завершения, до развязки», – сказал Валуев.

Он добавил, что ему жаль, что Нурмагомедов решил завершить свою карьеру.

«Но дел у него будет сейчас очень много, скучать не будет. Захочет вернуться, вернется», – отметил Валуев.

Ранее дядя Нурмагомедова рассказал, как чемпион UFC принял решение об окончании карьеры.