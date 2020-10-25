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Толпы на улицах: кадры массового ликования в Дагестане после победы Хабиба

Тамара Астапенкова
01:34 25.10.2020
Хабиб Нурмагомедов в трей раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе
© Видео: blog.gulchitay, nepra_vda, chp_.ingushetiya, Instagram © Фото: blog.gulchitay, nepra_vda, chp_.ingushetiya, Instagram

Дагестан отмечает победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи. В соцсетях публикуют ролики, на которых можно увидеть улицы заполненные ликующими людьми.

«Кажется, вообще все местное население вышло на улицы, чтобы отметить победу своего героя», - подписал nepra_vda, опубликованный им ролик.

Люди хлопают в ладоши, свистят, кричат, сигналят из машин, танцуют, взрывают петарды. Они вышли на дороги, перекрыв движение и создав пробки. Людей с каждой минутой становится все больше.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам по случаю победы их земляка. Он всех поздравил с этим историческим событием.

«Весь Дагестан и вся Россия по праву гордятся своим выдающимся сыном», - приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Во втором раунде россиянин удушающим приемом одержал победу над американцем Гэтжи. После боя Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.

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