Толпы на улицах: кадры массового ликования в Дагестане после победы Хабиба

Дагестан отмечает победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи. В соцсетях публикуют ролики, на которых можно увидеть улицы заполненные ликующими людьми.

«Кажется, вообще все местное население вышло на улицы, чтобы отметить победу своего героя», - подписал nepra_vda, опубликованный им ролик.

Люди хлопают в ладоши, свистят, кричат, сигналят из машин, танцуют, взрывают петарды. Они вышли на дороги, перекрыв движение и создав пробки. Людей с каждой минутой становится все больше.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов обратился к дагестанцам по случаю победы их земляка. Он всех поздравил с этим историческим событием.

«Весь Дагестан и вся Россия по праву гордятся своим выдающимся сыном», - приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Во втором раунде россиянин удушающим приемом одержал победу над американцем Гэтжи. После боя Хабиб заявил, что этот бой стал для него последним в карьере.