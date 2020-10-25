«Твой отец гордится тобой»: Роналду поздравил Нурмагомедова с победой

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи.

«Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», - написал футболист в своем Instagram.

Примерно в полночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Во втором раунде удушающим приемом он одержал победу над Джастином Гэтжи.

© cristiano instagram

Как известно, Роналду большой фанат UFC. Он болеет за Хабиба и даже тренировался с Конором Макгрегором. Перед боем Нурмагомедова с Гэтжи, Криштиану с уверенностью заявил, что победит «мой братишка» Хабиб.

Нурмагомедов и Роналду встречались в 2018 году. Хабиб подарил Криштиану папаху, а португалец вручил россиянину футбольную форму и мяч.