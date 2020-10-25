«Мама не хотела, чтобы я дрался без отца»: Хабиб объяснил, почему закончил карьеру

Хабиб Нурмагомедов, который после победы над американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, объяснил свой поступок.

«Мама не хотела, чтобы я дрался без отца, я пообещал, что это будет мой последний бой», - сказал он.

Напомним, что отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле этого года из-за осложнений от коронавируса.

После боя с Гэтжи Хабиб поблагодарил всех болельщиков и призвал их заботиться о родителях.

«Будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался - это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», - заявил он.

Также российский боец попросил руководство UFC в новом рейтинге топ-бойцов, который выйдет во вторник, поставить его на первое место.

«Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться», - подчеркнул Нурмагомедов.

В субботу, 24 октября российский боец в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, записав в свой актив 29 победу в смешанных единоборствах, из которых 13 – в UFC.