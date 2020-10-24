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Хабиб объявил бой с Гэтжи последним в своей карьере

Тамара Астапенкова
23:56 24.10.2020
Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Хабиб объявил бой с Гэтжи последним в своей карьере
© Фото: Andy Rowland, via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress

Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи объявил, что этот бой стал для него последним. 24 октября российский боец в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, записав в свой актив 29 победу в смешанных единоборствах, из которых 13 – в UFC.

Этот бой, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби, стал для Хабиба первым после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле этого года из-за коронавируса.

«Бог дал мне все. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой», - скахал Хабиб после поединка.

Он пояснил, что ему нужно заботиться о маме, с которой он хочет проводить больше времени. Спортсмен не мог сдержать слезы, когда говорил о своем отце и тренере. Хабиб рассказал, что мама просила больше не выходить его в октагон после смерти отца. Поэтому бой с Джастином Гэтжи стал первым и последним без отцовской поддержки.

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