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Третий титул: Хабиб одержал победу над американцем Гэтжи

Тамара Астапенкова
23:53 24.10.2020
Во втором раунде Хабиб удушающим приемом одержал победу над Джастином. 
Третий титул: Хабиб одержал победу над американцем Гэтжи
© Фото: Komsomolskya Pravda, Globallookpress

Главным событием турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби стал поединок между действующим чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и обладателем пояса временного чемпиона американцем Джастином Гэтжи.

Хабиб во втором раунде удушающим приемом одержал победу над Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Для Нурмагомедова этот бой стал третьей защитой титула. В апреле 2018 года он завоевал пояс, одержав победу над Элом Яквинту. После этого Хабиб дважды защищал звание чемпиона, победив в сентябре 2018 Конора Макгрегора и в сентябре 2019 Дастина Портье. Для Хабиба этот поединок стал первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в июле этого года из-за коронавируса.

Джастином Гэтжи стал временным чемпионом в мае 2020 года, нокаутировав Тони Фергюсона. Дело в том, что соперником Фергюсона должен была быть Хабиб Нурмагомедов, но из-за пандемии COVID-19 и закрытия границ, россиянин не смог принять участие в поединке. И его заменил Гейджи. Одержав победу над Фергюсоном он стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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