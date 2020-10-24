«Спартак» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» оказался сильнее «Краснодара» на выезде, в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых». Свой дебютный гол за москвичей забил Виктор Мозес, сумевший отличиться на 33-й минуте.

Также в составе победителей голами отметились Эсекьель Понсе (13) и Джордан Ларссон (81). «Быки» ответили мячом Леона Сабуа (58).

Благодаря гостевой победе «Спартак» с 27 очками возглавил турнирную таблицу. Имеющий в своем активе 18 очков «Краснодар» расположился на восьмой строчке.