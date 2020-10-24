Тренер Макгрегора назвал причину для паники Нурмагомедова

Тренер бойца ММА Конора Макгрегора Оуэн Родди спрогнозировал итог поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи. По его мнению, сильная ударная техника американского спортсмена представляет опасность для российского бойца.

Родди назвал Гейджи мощным ударником, а также сказал, что боец способен нокаутировать Нурмагомедова. Кроме того, он озвучил причину, по которой спортсмен из России может потерять самообладание.

«Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведет себя нерационально», — отметил тренер Макгрегора в ролике на YouTube-канале.

Сам Макгрегор предсказал победу Нурмагомедова над Гейджи, причем в первом раунде. Главным преимуществом россиянина ирландский боец Конор Макгрегор считает умение бороться. Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи состоится сегодня на турнире UFC 254 в Абу-Даби.