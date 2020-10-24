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«Может нокаутировать одним ударом»: российский боец ММА оценил шансы Нурмагомедова на победу в бою с Гэтжи

Роман Захаров
17:07 24.10.2020
Спортсмен Сергей Билостенный напомнил, что Джастин Гэтжи является хорошим универсалом, прекрасно владеющим как ударной, так и борцовской техникой.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: teamkhabib, VK

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сможет навязать свою тактику в бою против американца Джастина Гэтжи в рамках третьей защиты чемпионского титула UFC. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал другой российский представитель смешанных единоборств Сергей Билостенный.

«Могу сказать, что мы верим в победу Хабиба. Гэтжи не подарок. Он может нокаутировать с одного удара. Его стоит остерегаться. Но я думаю, что Хабиб, как и в предыдущих своих боях, навяжет свою стихию: будет бороться, будет удерживать. Вполне возможно, мы увидим финиш в поздних раундах», - высказал свое мнение боец ММА.

Билостенный при этом отметил, что американец является хорошим универсалом, прекрасно владеющим как ударной, так и борцовской техникой.

«У него (у Гэтжи - прим. ред.) не отнять волевых качеств, у него не отнять борцовских навыков, ударной техники. Наверное, он самый сильный универсал, с которым встречался Хабиб: он может бить, может бороться, может дышать, может удерживать, может доминировать в партере. Это хороший соперник, это хорошая проверка для Хабиба», - заключил спортсмен.

Турнир UFC 254 начнется в Абу-Даби в 22:30 по московскому времени. В главном бою вечера встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Этот поединок станет для россиянина третьей защитой пояса чемпиона организации.

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