Макгрегор предсказал победу Нурмагомедова над Гейджи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор предсказал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова в предстоящем поединке с американцем Джастином Гейджи. Макгрегор уверен, что все закончится уже в первом раунде.

«У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб скорее всего победит, но если Гейджи попадет, он его вырубит», - приводит слова ирландского бойца портал Sports.ru.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи состоится сегодня вечером на турнире UFC 254 в Абу-Даби.