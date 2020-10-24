Менеджер Нурмагомедова госпитализирован с COVID-19

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил о том, что у него обнаружен коронавирус. На данный момент он находится в больнице.

«Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе и я восстанавливаюсь в больнице. Я хочу предупредить вас, чтобы любой, кто контактировал со мной или с моим окружением, мог принять меры предосторожности», - написал Абдель-Азиз в своем профиле Instagram.

Остается неизвестным, контактировал ли с ним Хабиб Нурмагомедов, которому сегодня в Абу-Даби предстоит поединок с бойцом из США Джастином Гэтжином. Для 32-летнего спортсмена это будет третья защита пояса, завоеванного весной 2018 года.

В России за последние сутки выявили 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Более 25% россиян не испытывали клинических проявлений COVID-19. По информации Оперштаба, за все время в стране зарегистрировано 1 497 167 пациентов с COVID-19. За последние 24 часа были также зарегистрированы 296 летальных исходов, за это же время выздоровели 11 567 россиян. Напомним, накануне в России в течение суток зафиксировали 17 340 новых случаев заболевания.