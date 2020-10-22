Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в Лиге чемпионов

Российский футболист, а ныне полузащитник итальянского ФК «Аталанта» Алексей Миранчук забил дебютный гол в матче первого тура группы D Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна».

Встреча прошла в датском Хернинге на стадионе «МСХ Арена» в среду, 21 октября. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба. Голы забили Дуван Сапата, Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Алексей Миранчук. Россиянин появился на поле на 80-й минуте, заменив Сапату, говорится на официальной странице итальянского ФК в соцсетях.

Алексей Миранчук - бывший воспитанник «железнодорожников». В составе команды он провел 228 матчей, в которых отметился 43 голами и 45 результативными передачами.

Миранчук также является обладателем Суперкубка России 2019 года, трехкратным обладателем Кубка России и участником чемпионата мира по футболу 2018 года. Трансфер Миранчука, который подписал с «Аталантой» пятилетний контракт обошелся клубу из Бергамо в 14 миллионов евро.