Спорт Повторный тест Роналду на COVID-19 оказался положительным Ян Брацкий Форвард пропустит матч второго тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной», который состоится 28 октября в Турине. © Фото: Giuseppe Maffia, via, Globallookpress Звезда мирового футбола и нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вынужден пропустить матч второго тура Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Повторный тест форварда на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Встреча двух клубов, болельщики которых ждали противостояния Роналду и Лионеля Месси, должна состояться 28 октября в Италии, пишет газета Correio da Manha. Первый положительный тест на COVID-19 португалец сдал 13 октября. По причине инфекции он уже пропустил встречу сборных Португалии и Швеции, а также не поехал в Киев на игру с местным «Динамо» в рамках Лиги чемпионов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика