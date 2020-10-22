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Макгрегор рассказал о запрещенном ударе в поединке с Нурмагомедовым

Виктория Ивашечкина
11:58 22.10.2020
В 2018 году российский спортсмен одержал победу над ирландцем, применив болевой прием в четвертом раунде.
Макгрегор рассказал о запрещенном ударе в поединке с Нурмагомедовым
© Фото: thenotoriousmma, Facebook

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что во время поединка в 2018 году с россиянином Хабибом Нурмагомедовым действовал не по правилам и применил запрещенный удар.

«Удар коленом в глазницу был запрещенным, хоть и красивым. Никогда раньше не видел этого удара, как и многих других своих ударов», - иронично отметил ирландец в соцсетях, выложив видео с подтверждением своих слов. 

Напомним, в поединке с Макгрегором Нурмагомедов одержал победу, применив болевой прием в четвертом раунде.

Также Конор прокомментировал дуэль взглядов между Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи в преддверии турнира UFC 254. Ирландец с помощью фоторедактора добавил себя на гидроцикле в совместное фото Хабиба и Гэтжи, написав: «Берегись».

Ранее Конор Макгрегор озвучил дату предстоящего поединка с американским бойцом смешанного стиля Дастином Порье. Интересно, что на изображении, как и в посте в целом, ни разу не фигурирует упоминание Абсолютного бойцовского чемпионата.

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