Хабиб озвучил свой план по ведению боя с Гэтжи

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о богатом арсенале приемов, которые готов применить к сопернику во время предстоящей встречи с обладателем временного пояса Джастином Гэтжи.

Россиянин поделился, что в качестве одного из вариантов атаки может использовать «гильотину», которую ему удается выполнять левой рукой.

«Еще у меня очень хорошая кимура. Если сесть оппоненту на живот, то громлю его локтями, а если он отдаст спину, то могу задушить», - объяснил боец.

Хабиб отметил, что хотел бы сделать «гильотину» в третьем раунде битвы с американцем, а затем «полностью перебить в стойке, перевести в партер». После этого, по плану Нурмагомедова, можно было бы применить «граунд-энд-паунд».

«Когда он устанет, прижать к сетке, закинуть вниз, накинуть гильотину и задушить», - добавил россиянин на медиа-дне к UFC 254.

Спортсмен признался, что имеет в запасе множество приемов и ему интересно было бы опробовать их все. Он также подметил, что пока не раскрыл весь свой потенциал на Абсолютном бойцовском чемпионате.