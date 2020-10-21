Спорт «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов Роман Захаров Игра закончилась со счетом 2:2. © Фото: Елена Рыбакова, РИА Новости Московский «Локомотив» в гостевом матче первого тура Лиги чемпионов сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом». Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «железнодорожников» отличились нападающие Эдер и Виталий Лисакович. У хозяев арены голы в ворота гостей забили Доминик Собослои и Златко Юнузович. В другом матче первого тура группы, который начнется в 22:00, встретятся «Бавария» и «Атлетико». Во втором круге 27 октября «Локомотив» сыграет с «Баварией», а «Зальцбург» будет противостоять «Атлетико». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика