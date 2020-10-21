Роспотребнадзор запретил присутствие болельщиков на матче «Спартак» - «Ростов»

Матч Российской футбольной премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом» состоится при пустых трибунах. Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

«"Спартак" получил предписание Роспотребнадзора города Москвы о матче без зрителей», - сообщил он в беседе с РИА Новости.

При этом Фетисов уточнил, что в документе речь идет только об игре с «Ростовом».

Встреча 13-го тура РПЛ пройдет 31 октября на домашнем стадионе «красно-белых».