Роспотребнадзор запретил присутствие болельщиков на матче «Спартак» - «Ростов»
Встреча пройдет 31 октября на домашнем стадионе «красно-белых».
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Матч Российской футбольной премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом» состоится при пустых трибунах. Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.
«"Спартак" получил предписание Роспотребнадзора города Москвы о матче без зрителей», - сообщил он в беседе с РИА Новости.
При этом Фетисов уточнил, что в документе речь идет только об игре с «Ростовом».
Встреча 13-го тура РПЛ пройдет 31 октября на домашнем стадионе «красно-белых».