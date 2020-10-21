Московский «Спартак» уступил «Енисею» в матче группового этапа Кубка России

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл красноярскому «Енисею» в матче группового этапа Кубка России, но в итоге сумел пройти в 1/8 финала турнира.

Для красно-белых этот матч был выездным. Команды вышли на газон стадиона «Центральный». Единственный мяч в самом начале второй половины встречи забил Хуан Лескано, пишет RT.

Несмотря на поражение от «Енисея», москвичи смогли занять первое место в своей группе за счет разницы забитых и пропущенных мячей.