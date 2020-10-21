Спорт «Краснодар» сыграл вничью с «Ренн» в дебютном матче Лиги чемпионов Тамара Астапенкова «Краснодар» в следующем туре Лиги чемпионов примет лондонский «Челси». © Фото: Андрей Шрамко РИА Новости Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с участием двух дебютантов французского «Ренн» и российского «Краснодара» закончился вничью со счетом 1:1. Счет открыли хозяева встречи. Нападающий «Ренна» Серу Гирасси реализовал на 56-й минуте пенальти. Через три минуты защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сравнял счет. Матч прошел на стадионе «Роазон Парк» во французском Ренне. «Краснодар» в следующем туре Лиги чемпионов примет 28 октября лондонский «Челси», в этот же день «Ренн» сыграет на выезде с испанской «Севильей». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика