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«Зенит» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Ян Брацкий
22:25 20.10.2020
Команда Сергея Семака встречала бельгийских соперников на своем поле в Санкт-Петербурге.
«Зенит» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
© Фото: pixabay

«Зенит» из Санкт-Петербурга начал групповой этап розыгрыша Лиги чемпионов по футболу с поражения от бельгийского «Брюгге». Команда Сергея Семака уступила на своем поле со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости. Это произошло на 63-й минуте усилиями Эммануэля Денниса, который оказался расторопнее всех в штрафной и протолкнул мяч в ворота.

Спустя десять минут подопечные Семака отыгрались. Из-за пределов штрафной мощно пробил Деян Ловрен. Голкипер гостей замешкался и не смог справиться с пушечным выстрелом.

Сравняв счет команды пошли в обоюдоострые атаки. Инициатива была на стороне россиян, но удача в этот вечер благоволила гостям. Шарль Де Кетеларе забил третий мяч в этой встрече под занавес компенсированного времени и принес «Брюгге» три очка.

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