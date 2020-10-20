UEFA отменил молодежный чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу среди игроков не старше 19 лет отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такое решение приняли в руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Турнир должен был состояться в Северной Ирландии с 13 по 26 июля 2020 года. Сначала старт турнира перенесли, потом было принято решение отложить чемпионат на неопределенный срок, пишет ТАСС.

О коронавирусной инфекции мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань провинции Хубэй. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано более 40 миллионов случаев коронавируса.