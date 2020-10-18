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«Надежда на "Зенит"»: Виктор Гусев поделился ожиданиями от старта российских команд в Лиге Чемпионов

Кирилл Васин
09:40 18.10.2020
По словам комментатора, в этом году сложилась необычная ситуация, когда на групповом этапе турнира сыграют сразу три российских коллектива – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спортивный комментатор Виктор Гусев в разговоре со «Звездой» поделился ожиданиями от старта российских футбольных клубов в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.

По его словам, в этом году сложилась необычная ситуация, когда на групповом этапе турнира сыграют сразу три российских коллектива – «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

«У меня надежда на “Зенит” в матче домашнем с “Брюгге” – здесь, думаю, должно быть все хорошо. Также, надеюсь, у “Краснодара” на выезде с французским “Ренном” будет все хорошо. Главное, что у нас есть возможность встреч с такими командами -  это интересно для болельщиков», - отметил Гусев.

«Зенит» сыграет дома с «Брюгге» 20 октября, также в этот день «Краснодар» проведет матч на выезде с «Ренном». «Ред Булл Зальцбург» примет дома «Локомотив» 21 октября.

Также Гусев, состоящий в президиуме Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК), отметил, что в этом году пандемия не помешала проведению торжественной церемонии вручения национальной премии «Голос спорта», и церемония прошла даже лучше, чем в прошлом году.

Гусев подчеркнул, что, среди прочих, перед РАСК стоит задача поездок по стране, организации встреч и семинаров с молодыми комментаторами, но, к сожалению, пандемия внесла коррективы в эти планы. При этом, по его словам, удалось выполнить другую задачу – учредить фонд поддержки ветеранов-спортивных комментаторов.

РАСК при поддержке ОКР вчера, 17 октября, провела торжественную церемонию вручения национальной премии «Голос спорта». Виктор Гусев удостоился премии «Признание» за высокие профессиональные достижения.

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