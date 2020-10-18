В клубе рассказали о состоянии Черчесова-младшего после сотрясения мозга

Руководитель пресс-службы ПФЛ Камила Михалева-Искакова сообщила «Звезде», что Станиславу Черчесову-младшему диагностировано сотрясение мозга.

«У Станислава подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом нижней челюсти. Подтверждено сотрясение мозга», - уточнила она.

На данный момент Черчесов-младший чувствует себя лучше и до утра точно будет находиться под наблюдением врачей долгопрудненской городской больницы.

Также Михалева-Искакова отметила, что футболист пришел в сознание уже на поле.

Напомним, что инцидент произошел во время встречи «Олимп-Долгопрудный» с командой «Родина». В результате столкновения игрок получил удар коленом в челюсть, после чего был госпитализирован.