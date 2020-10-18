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Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова отменен

Ирина Киселенко
19:57 18.10.2020
Умар Нурмагомедов был госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой.
Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова отменен
© Фото: Нина Зотина РИА Новости

Поединок российского бойца Умара Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC в Абу-Даби отменен.

«Бой с Морозовым отменен», - передает ТАСС слова спортсмена из команды.

Ранее было известно, что Умар был госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой.

Умар вместе со своей командой прибыл в столицу ОАЭ для проведения поединка 24 октября в рамках турнира UFC 254. Хабиб Нурмагомедов также выступит на турнире против американца Джастина Гэтжи – их поединок станет главным событием турнира.

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