Бой Умара Нурмагомедова и Сергея Морозова отменен

Поединок российского бойца Умара Нурмагомедова против казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC в Абу-Даби отменен.

«Бой с Морозовым отменен», - передает ТАСС слова спортсмена из команды.

Ранее было известно, что Умар был госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой.

Умар вместе со своей командой прибыл в столицу ОАЭ для проведения поединка 24 октября в рамках турнира UFC 254. Хабиб Нурмагомедов также выступит на турнире против американца Джастина Гэтжи – их поединок станет главным событием турнира.