ЦСКА впервые за четыре года обыграл «Динамо» в матче РПЛ

В домашнем матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:1.

Победу армейцам принесли полузащитник Константин Кучаев, нападающий Чидера Эджуке и защитник Игорь Дивеев.

Для ЦСКА это первая победа над «Динамо» в РПЛ с 2016 года.

По результатам встречи, армейцы набрали 22 очка и расположились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. На счету «Динамо» 17 очков, благодаря которым клуб оказался на седьмом месте.