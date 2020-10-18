Сын Черчесова госпитализирован после удара в голову в матче ПФЛ

Сын главного тренера сборной России по футболу был госпитализирован в ходе матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги между «Олимп-Долгопрудный» и «Родиной»

Уточняется, что Станислав Черчесов-младший получил серьезный удар коленом по голове, после чего потерял сознание и был госпитализирован.

«Находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК «Олимп-Долгопрудный».

Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Ранее выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).