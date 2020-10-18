Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Сын Черчесова госпитализирован после удара в голову в матче ПФЛ

Светлана Головина
18:29 18.10.2020
На данный момент футболист находится в сознании.
Сын Черчесова госпитализирован после удара в голову в матче ПФЛ
© Фото: stanisov, instagram

Сын главного тренера сборной России по футболу был госпитализирован в ходе матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги между «Олимп-Долгопрудный» и «Родиной»

Уточняется, что Станислав Черчесов-младший получил серьезный удар коленом по голове, после чего потерял сознание и был госпитализирован.

«Находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФК «Олимп-Долгопрудный».

Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Ранее выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.