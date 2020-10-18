«Тамбов» обыграл «Ротор» в матче премьер-лиги

Футбольный клуб «Тамбов» одержал победу в матче против команды «Ротор» со счетом 2:0. Данный матч был 11 туром Российской премьер-лиги. Мячи в ворота соперника забили игроки Александр Караптеян и Герман Онугха.

Победа принесла тамбовской команде 11 очков – теперь она занимает 12 место в командном зачете премьер-лиги. «Ротор» все еще находится в конце списка – на счету команды лишь три очка.

В следующем туре лиги «Ротору» будет противостоять московский «Локомотив». Матч состоится 24 октября. На следующий день запланирована игра «Тамбова» против «Урала».