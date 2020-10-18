Зараженный коронавирусом Роналду заявил, что не нарушал медицинский протокол во время перелета домой

Нападающий команды «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что он не нарушал медицинский протокол, вернувшись из Португалии домой в Турин. Ранее стало известно, что футболист заразился COVID-19. Для перемещения Роналду был организован специальный медицинский рейс.

«Моя семья располагается на другом этаже дома, мы не контактируем друг с другом. Я уважаю протокол, я его не нарушал, как было сказано. Это ложь. Моя команда и я позаботились о соблюдении всех процедур. Я вернулся в Италию с помощью санитарного рейса и ни с кем не контактировал, даже в Турине» - приводит слова нападающего издание Football Italia.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора высказал мнение, что возвращаясь домой, Роналду мог нарушить протокол при заражении коронавирусом.