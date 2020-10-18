Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае
У бойца ММА высокая температура и рвота.
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
В Дубае госпитализирован двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагамедова Умар. Об этом сообщила команда спортсмена.
«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой» - сообщили представители команды бойца, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что Умар вместе со своей командой прибыл в столицу ОАЭ для проведения поединка 24 октября в рамках турнира UFC 254. Его соперником должен стать казахстанский боец Сергей Морозов. Хабиб Нурмагомедов также выступит на турнире против американца Джастина Гэтжи – их поединок станет главным событием турнира.