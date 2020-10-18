Спорт Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае Алексей Курильченко У бойца ММА высокая температура и рвота. © Фото: Нина Зотина, РИА Новости В Дубае госпитализирован двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагамедова Умар. Об этом сообщила команда спортсмена. «Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой» - сообщили представители команды бойца, пишет ТАСС. Ранее стало известно, что Умар вместе со своей командой прибыл в столицу ОАЭ для проведения поединка 24 октября в рамках турнира UFC 254. Его соперником должен стать казахстанский боец Сергей Морозов. Хабиб Нурмагомедов также выступит на турнире против американца Джастина Гэтжи – их поединок станет главным событием турнира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика