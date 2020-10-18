Американский боксер Лопес стал абсолютным чемпионом мира

Боксер Теофимо Лопес одержал победу в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в легком весе. Его соперником в поединке выступал украинец Василий Ломаченко.

Бой прошел в субботу в Лас-Вегасе и продлился двенадцать раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес. Счет судейских записок - 116:112, 119:109, 117:111. Эта победа принесла американцу титул абсолютного чемпиона мира в легком весе – ранее Лопес владел только поясом Международной боксерской федерации, а Ломаченко – тремя поясами. Это уже 16-ая победа в карьере американца.

Сообщается, что изначально бой за звание абсолютного чемпиона в легком весе должен был состояться 30 мая. Однако его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.