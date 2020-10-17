Виктор Мозес провел первую тренировку в составе «Спартака»

На официальном Twitter-аккаунте московского футбольного клуба «Спартак» опубликовали видео с тренировок, в которых впервые принял участие новый игрок команды Виктор Мозес.

О переходе Мозеса в состав московской команды стало известно в четверг, 15 октября. Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца 2020 года. Ранее 29-ти летний футболист играл в составе клуба «Челси».

В пятницу, прилетев в Москву, футболист сказал журналистам РИА Новости, что его коллеги – Бранислав Иванович и Питер Одемвингие – выразили «большой респект» Москве и сказали, что «это замечательный город».