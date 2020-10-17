Виктор Мозес провел первую тренировку в составе «Спартака»
Ранее футболист играл в составе английского клуба «Челси».
© Фото: ФК «Спартак-Москва», ВКонтакте
На официальном Twitter-аккаунте московского футбольного клуба «Спартак» опубликовали видео с тренировок, в которых впервые принял участие новый игрок команды Виктор Мозес.
🖥 Первая тренировка Виктора @VictorMoses в «Спартаке» 🏃♂️ ⚽️#ВитяТыДома 🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/2X5AQ3PTXG— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020
О переходе Мозеса в состав московской команды стало известно в четверг, 15 октября. Арендное соглашение с полузащитником рассчитано до конца 2020 года. Ранее 29-ти летний футболист играл в составе клуба «Челси».
В пятницу, прилетев в Москву, футболист сказал журналистам РИА Новости, что его коллеги – Бранислав Иванович и Питер Одемвингие – выразили «большой респект» Москве и сказали, что «это замечательный город».