ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

Столичный хоккейный клуб ЦСКА одолел Санкт-Петербургский СКА в прошедшей на территории Москвы встрече Континентальной хоккейной лиги.

Матч, окончившийся со счетом 3:1 в пользу хозяев, состоялся в пятницу на «ЦСКА-Арене».

Первая шайба была заброшена защитником москвичей Михаилом Науменковым. Еще два очка ЦСКА принес дубль авторства Константина Окулова. Разницу в счете со стороны СКА уменьшил форвард клуба Кирилл Марченко.

В настоящее время ЦСКА остается лидером Западной конференции, имея на счету 27 баллов и на 4 балла опережая следующих за ними СКА.

Ранее ЦСКА впервые с 2018 года уступил победу в игре казанскому «Ак Барсу» в матче за Кубок Открытия текущего хоккейного сезона.