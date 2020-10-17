«Спартак» одержал победу над «Химками» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» в матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги.

Встреча проходила на «Арене-Химки» и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Спартака» голы забили нападающие Александр Кокорин, Эсекель Понсе и Джордан Ларссон. У «Химок» отличились полузащитник Резиуан Мирзов и защитник Брайан Идову.

По итогу встречи на счету красно-белых 24 очка, с которыми команда остается на втором месте турнирной таблицы РПЛ. В то же время, подмосковный клуб расположился на 14 месте - 6 очков.

Ранее в матче 11 тура со счетом 3:1 «Зенит» одержал победу над «Сочи», с этим «Краснодар» обыграл казанский «Рубин».