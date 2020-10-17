«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России

В матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» обыграл казанский «Рубин».

Встреча проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1.

Победу краснодарцам принесли полузащитники Реми Кабелла и Кристоффер Олссон, а также нападающий Маркус Берг.

На данный момент на счету «Краснодара» 18 очков, за счет которых клуб расположился на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В то же время, «Рубин» занимает девятую строчку с 15 очками.

Незадолго до этого с таким же счетом петербургский «Зенит» в домашнем матче обыграл «Сочи».