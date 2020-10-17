Туктамышева и Самодурова сдали тесты на коронавирус и приступили к тренировкам
Спортсменки тренируются у Алексея Мишина.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Спортсмены по фигурному катанию тренера Алексея Мишина сдали тесты на наличие коронавируса. Результаты оказались отрицательными.
Фигуристы Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин приступили к тренировкам на базе «Новогорск».
«Тесты у всех в порядке, приступили к тренировкам», - передает ТАСС слова Мишина.
Изевстно, что фигуристы будут готовиться к следующему этапу Кубка России, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября.