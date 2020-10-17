Спорт Туктамышева и Самодурова сдали тесты на коронавирус и приступили к тренировкам Ирина Киселенко Спортсменки тренируются у Алексея Мишина. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Спортсмены по фигурному катанию тренера Алексея Мишина сдали тесты на наличие коронавируса. Результаты оказались отрицательными. Фигуристы Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Михаил Коляда, Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин приступили к тренировкам на базе «Новогорск». «Тесты у всех в порядке, приступили к тренировкам», - передает ТАСС слова Мишина. Изевстно, что фигуристы будут готовиться к следующему этапу Кубка России, который будет проходить в Сочи с 23 по 27 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика