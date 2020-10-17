Спорт «Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ Светлана Головина Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости В матче одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» обыграл команду «Сочи» со счетом 3:1. Победу питерцам принесли Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. В команде соперника единственный гол на счету Кирилла Заика. Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. По итогам матча, на счету «Зенита» 24 очка, за счет которых клуб сохраняет первенство в турнирной таблице РПЛ. В то же время, «Сочи» занимает четвертую строчку с 19 баллами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика