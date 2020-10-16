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Оргкомитет ЕВРО 2020: Подготовка к матчам в Санкт-Петербурге проходит по утвержденному сценарию

Алексей Курильченко
17:26 16.10.2020
Руководство комитета просит не считать достоверной информацию об отмене футбольных соревнований в городе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге дала «Звезде» официальный комментарий на фоне слухов об отмене матчей Чемпионата Европы в городе из-за пандемии коронавируса.

«Нам о таких планах и дискуссиях ничего не известно. Воспринимаем эту информацию как не очень достоверные слухи. Руководство Санкт-Петербурга, город-организатора ЕВРО 2020, и Оргкомитет ЕВРО в Санкт-Петербурге находятся в ежедневном контакте с УЕФА» - сообщается в комментарии.

Также представители города сообщают, что подготовка к проведению матчей турнира проходит по ранее утвержденному сценарию. Помимо оргкомитета и правительства города, к подготовке принимают участие представители федерального Правительства, различные министерства и ведомства.

«Санкт-Петербург и Оргкомитет намерены организовать и провести матчи Евро-2020 на самом высоком уровне, что уже было нами продемонстрировано во время Кубка Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ-2018» - заключается в официальном заявлении.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата по футболу Евро-2020 Алексей Сорокин также прокомментировал слухи об отмене матчей чемпионата и назвал их беспочвенными.

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