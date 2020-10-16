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Глава УЕФА не исключил сокращения числа стран - хозяев Евро-2020

Алексей Курильченко
15:01 16.10.2020
Чемпионат Европы будет проведен независимо от количества доступных стран, считает президент Союза футбольных ассоциаций.
Глава УЕФА не исключил сокращения числа стран - хозяев Евро-2020
© Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

В пресс-службе УЕФА прокомментировали слухи об уменьшении количества стран - хозяев чемпионата Европы на фоне пандемии коронавируса. В ответ на официальный запрос телеканала «Звезда» представители спортивной организации процитировали недавнее заявление президента ассоциации в интервью испанскому телеканалу Movistar. 

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александр Чеферин считает, что чемпионат Европы по футболу может пройти как в 12 странах, так и в одной. 

«На данный момент план состоит в том, чтобы мы проводили Евро в точности так, как предполагалось, но я должен сказать, что мы можем провести Евро в 11, 8, 5 или даже одной стране вместо 12.

Так что пока оцениваем ситуацию, посмотрим. Мы еще не обсуждали какие-либо изменения, но для нас очень важно увидеть, как будет развиваться ситуация со здоровьем, как будет развиваться ситуация с путешествиями и как отреагируют правительства. И тогда у нас есть время что-то сделать», - рассказал Чеферин журналисту Movistar.

Проведение турнира было запланировано в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата по футболу Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слухи об отмене матчей в Санкт-Петербурге и назвал их беспочвенными.

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