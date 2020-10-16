В оргкомитете российской части Евро-2020 опровергли слухи о лишении Петербурга права принимать матчи

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата по футболу Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал слухи о возможном лишении Санкт-Петербурга права принимать матчи. По его мнению, на данный момент не имеется никаких оснований отменять соревнования, подготовка идет в установленном порядке.

«Продолжаем в установленном порядке готовиться к проведению матчей Евро. Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол, посвященный потенциальному развитию событий. Никаких оснований под этими слухами нет», - сообщил Сорокин для ТАСС.

Изначально чемпионат Европы по футболу был запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако на фоне распространения коронавирусной инфекции Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести матчи на 2021 год. Соревнования Евро-2020 пройдут в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.