«Спартак» сообщил о переходе в клуб полузащитника «Челси» Мозеса
Футболист войдет в состав московской команды до конца текущего сезона.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Футболист Виктор Мозес, выступающий за английский «Челси», в скорейшие сроки присоединится к «Спартаку».
Соответствующая информация размещена на официальном сайте московского клуба.
Полузащитник войдет в состав команды на условиях арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего спортивного сезона. Договор предполагает возможность выкупа трансфера футболиста.
Красно-белые поприветствовали 29-летнего игрока, пожелав нигерийцу ярко проявить себя во время предстоящих игр. В настоящее время «Спартак» является вторым по числу очков в турнирной таблицы актуального чемпионата России, уступая лишь «Зениту».