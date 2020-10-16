Спорт «Спартак» сообщил о переходе в клуб полузащитника «Челси» Мозеса Анна Берестовая Футболист войдет в состав московской команды до конца текущего сезона. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Футболист Виктор Мозес, выступающий за английский «Челси», в скорейшие сроки присоединится к «Спартаку». Соответствующая информация размещена на официальном сайте московского клуба. Полузащитник войдет в состав команды на условиях арендного соглашения, рассчитанного до конца нынешнего спортивного сезона. Договор предполагает возможность выкупа трансфера футболиста. Красно-белые поприветствовали 29-летнего игрока, пожелав нигерийцу ярко проявить себя во время предстоящих игр. В настоящее время «Спартак» является вторым по числу очков в турнирной таблицы актуального чемпионата России, уступая лишь «Зениту». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика