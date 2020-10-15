Минспорт приравняет тренеров к педагогам

Неделю назад Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил о необходимости вернуть тренерам статус педагога - срок поручения по данному вопросу истек в 2019 году.

«Вот на что хотел бы обратить внимание: тренер в спортивной школе ведь такой же педагог, как и учитель физической культуры в школе. И все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные. Я прошу Министерство спорта, Министерство науки, высшего образования и Министерство просвещения расставить здесь все точки над «i» и решить все вопросы в течение месяца по согласованию этих позиций» - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Министерство спорта уже подготовило соответствующий законопроект. Он согласован с Министерством просвещения и Минобрнауки. Вскоре документ будет внесен в правительство.