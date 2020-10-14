Сборная РФ сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций
Встреча команд проходила в Москве на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 0:0.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Матч четвертого тура группового этапа Лиги наций между сборными России и Венгрии закончился вничью со счетом 0:0.
Матч состоялся в Москве на стадионе «Динамо». По итогам четырех матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B с 8 очками.
Венгрия, набравшая 7 очков, - на втором месте. Следующими соперниками сборной России станет команда Турция, а Венгрия встретится на поле с Сербией.