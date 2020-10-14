Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса
Соревнования должны были пройти 30-31 октября в Оттаве.
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
Федерация фигурного катания Канады отменила этап серии Гран-при из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Решение отказаться от проведения турнира было принято после консультаций с властями канадской столицы. Причина отмены - сложная ситуации в области здравоохранения и обеспокоенность за здоровье спортсменов.
Ранее стало известно, что организаторы хоккейной Лиги чемпионов решили не проводить турнир в сезоне-2020/21 из-за ситуации с коронавирусом.