Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

Федерация фигурного катания Канады отменила этап серии Гран-при из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Решение отказаться от проведения турнира было принято после консультаций с властями канадской столицы. Причина отмены - сложная ситуации в области здравоохранения и обеспокоенность за здоровье спортсменов.

Ранее стало известно, что организаторы хоккейной Лиги чемпионов решили не проводить турнир в сезоне-2020/21 из-за ситуации с коронавирусом.