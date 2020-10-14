Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр в 2024 году, которые состоятся в Париже. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МОК, пишет ТАСС.

Решение связано с намерением членов Международной федерации тяжелой атлетики IWF заменить исполняющую обязанности президента федерации Урсулу Папандреа на Интара Йодбангтоя.

Представители Олимпийского комитета уже направили свои претензии руководству федерации. Отмечается, что МОК оставляет свое право не допускать дисциплину на предстоящую Олимпиаду. Также рассматривается возможность пересмотра программы соревнований в зависимости от действий IWF.

В 2017 году в МОК также поднимался вопрос об отмене дисциплины тяжелой атлетики на Олимпиаде в Париже. По словам главы МОК Томаса Баха, это решение было связано с допинговыми скандалами внутри федерации - тогда IWF обязалась отчитаться об удовлетворительных итогах борьбы с допингом.